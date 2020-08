Zahlen für Solingen unverändert : 57 Personen mit dem Coronavirus infiziert

Solingen (uwv) Unverändert zeigte sich am Freitag die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Solinger. Nach Angaben der städtischen Pressestelle sind weiterhin 57 Personen nachgewiesen infiziert. Acht Patienten werden stationär behandelt, die übrigen werden ambulant betreut.

Insgesamt wurden seit dem Ausbruch der Pandemie Mitte März in Solingen bisher 432 bestätigte Fälle gemeldet. 363 Menschen sind zwischenzeitlich wieder genesen. Zwölf mit dem Virus infizierte Menschen sind bisher gestorben. In den vergangenen sieben Tagen sind 30 Corona-Neuinfektionen festgestellt worden. Damit entfallen 18,4 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben. Am Donnerstag waren es binnen Wochenfrist noch 32 Neuinfektionen. In Quarantäne befinden sich derzeit allerdings noch 255 Personen, teilt die Pressestelle mit.