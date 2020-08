Corona im Kreis Viersen : Zahl der Infizierten im Kreis steigt weiter an

Kreis Viersen Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Bewohner des Kreises Viersen ist am Freitag um fünf Personen angestiegen. Das teilte der Kreis mit. Damit sind aktuell 65 Menschen im Kreisgebiet mit Sars-CoV-2 infiziert.

In einem Fall handelt es sich um ein Kind aus einer Grundschule in Willich. Nach ersten Ermittlungen durch das Gesundheitsamt wurden die Hygienevorschriften eingehalten. „Nach jetzigem Stand kann der Schulbetrieb aufrechterhalten werden“, erklärte eine Kreissprecherin am Freitagnachmittag. „Nur eine Gruppe von Schülern, die direkten Kontakt zu dem infizierten Mitschüler hatte, muss in Quarantäne.“ Um wie viele Personen es sich genau handelt, wurde am Freitag noch ermittelt.