Schulbeginn in Solingen : Stadt meldet reibungslosen Start

Solingen Beim Bürgerdialog „Mensch, rede mit!“ zogen auch die Schulleiter ein positives Fazit des ersten Schultages unter Corona-Bedingungen.

In der Schule stehen sich Lehrer und Schüler längst wieder von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Die Bürgerbeteiligung der Stadt läuft hingegen vorerst weiter „auf Distanz“: Als Ersatz für direkte Gespräche zwischen Verwaltung und Bevölkerung vor einem umgestalteten Bauwagen, wie es sie vor der Pandemie gab, flimmerte das Format „Mensch, rede mit!“ auch am Mittwochabend via Internet in die Solinger Wohnzimmer.