Corona-Statusbericht : Neun Neuinfektionen in Mönchengladbach

Neun Neuinfektionen in Mönchengladbach

Aktuell sind 90 (Vortag: 93) Menschen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mönchengladbach Von den 899 Menschen aus Mönchengladbach, die sich seit März nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert haben, sind 762 Personen genesen. Aktuell werden vier im Krankenhaus behandelt.

Aktuell sind 90 (Vortag: 93) Menschen in Mönchengladbach nachgewiesenermaßen mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach verzeichnete am Freitag, 14. August (Stand: 8 Uhr), neun neue positive Nachweise. Darin enthalten ist ein bereits am Mittwochnachmittag von der Caritas gemeldeter Bewohner eines Altenheims. Unter den Neuinfizierten sind nach Auskunft der Stadt außerdem drei Reiserückkehrer.