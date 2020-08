Trotz Corona : Solinger Karnevalisten halten an der Session 2020/21 fest

Solinger Karnevalisten halten an der Session 2020/21 fest

Joachim Junker will Karneval noch nicht abschreiben. Foto: Peter Meuter (pm)

Solingen In NRW gibt es eine Diskussion, die Kanevalssession 2020/21 schon jetzt abzusagen. Die Solinger Karnevalisten halten davon aber nichts. Zurzeit wird das Hoppeditzerwachen vorbereitet.

Auch wenn man es angesichts der sommerlichen Temperaturen, die momentan draußen herrschen, kaum glauben mag: In weniger als drei Monaten beginnt bereits wieder die neue Karnevalssession. Und diese soll, zumindest nachdem derzeitigen Stand, mit dem Solinger Hoppeditz-Erwachen am 11. im 11. auf jeden Fall stattfinden.

Gleichwohl ist nach wie vor unklar, welche Konsequenzen das Cornavirus am Ende insgesamt auf die neue Session haben wird. „Angesichts der Entwicklungen in den vergangenen Wochen und Monaten kann zurzeit niemand mit Gewissheit sagen, wie es letztendlich weitergehen wird“, betonte Joachim Junker, der parallel allen Forderungen nach einer prinzipiellen Absage des Karnevals, wie sie zuletzt im Raum Bonn laut geworden waren, noch einmal eine klare Abfuhr erteilte.

„Dazu besteht im Augenblick keine Notwendigkeit“, sagte der Prinzengarde-Präsident und ehemalige Vorsitzende des Festausschusses Solinger Karneval (FSK). Vielmehr, so Junker, sei gerade in Zeiten wie diesen Fantasie und Kreativität gefordert. Wobei das Urgestein des Solinger Karnevals ebenfalls keinen Zweifel daran ließ, dass es aus seiner Sicht wichtig sei, sich an die bestehenden Beschränkungen zu halten. Joachim Junker: „Die Auflagen werden selbstverständlich von den Karnevalisten der Klingenstadt befolgt.“