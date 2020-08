Feuerwehreinsatz im Industriegebiet Scheuren in Solingen : Ausgelaufene Flusssäure löst Großeinsatz aus

Foto: Peter Meuter 7 Bilder Flusssäure in Solingen ausgelaufen

Solingen Am Vormittag war ein Container mit der hochgiftigen Substanz in einer Firma an der Martinstraße umgekippt. Rund 800 Liter Flusssäure liefen aus. Gefahr für die Anwohner besteht laut Feuerwehr nicht.

Der erste Alarm erreichte die gemeinsame Leitstelle der Feuerwehr Solingen / Wuppertal am späten Freitagvormittag um kurz vor 11 Uhr. In einer Firma an der Martinstraße im Industriegebiet Scheuren waren kurz zuvor mehrere hundert Liter Flusssäure ausgelaufen. Was wiederum über Stunden hinweg zu einem der größten Rettungseinsätze während der zurückliegenden Monate in der Klingenstadt führte – ehe schließlich eine erste, zumindest vorsichtige Entwarnung gegeben werden konnte.

„Für die Bevölkerung und die Angestellten des Unternehmens besteht keine Gefahr mehr“, sagte der zuständige Einsatzleiter der Solinger Berufsfeuerwehr, Michael Einhoff, am Mittag auf Anfrage unserer Redaktion. Und auch die möglichen Schäden für die Umwelt hielten sich nach Einschätzung der Experten zunächst einmal in Grenzen, war es den Rettungskräften nach Eintreffen am Einsatzort doch relativ schnell gelungen, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen.