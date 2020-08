Ansichtssache : Das Coronavirus lässt sich nur gemeinsam bekämpfen

Meinung Der Schulstart in Solingen ist gelungen. Doch das gefährliche Virus ist weiter unterwegs. Andernorts wurden bereits wieder Schulen geschlossen.

Die Vorbereitungen in den Schulen zum Schulstart nach mehr als sechs Wochen Sommerferien und Distanzunterricht im Vorfeld der Ferienzeit sind gelungen. Es ging darum, zum Wiederbeginn ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Aber auch darum, dass die Schülerinnen und Schüler mit Freude in die Schulgebäude zurückkehren und ebenso viel Spaß am gemeinsamen Unterricht im Regelbetrieb mit Präsenzunterricht haben.

Doch der Alltag ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie ein anderer geworden – auch im Lehrbetrieb. Zudem hat das NRW-Schulministerium die Maskenpflicht in den Schulen zumindest bis Ende dieses Monats angeordnet. Zunächst ohne Ausnahme. Doch am Abend vor dem Schulstart wurde den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, mit Augenmaß und Kreativität Maskenpausen einzulegen. Das hätten die Verantwortlichen in den Schulen, die sich schon in der Ferienzeit nicht nur mit der Stundenplan-Gestaltung, sondern auch mit den coronabedingten Maßnahmen zu beschäftigten hatten, gerne zuvor schon im Erlass geregelt gesehen.