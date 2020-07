Er soll die Tochter seiner Ex-Partnerin in Ohligs vergewaltigt haben : Polizei nimmt 33-jährigen Mann fest

Ohligs Wie die Polizei jetzt mitgeteilt hat, hat sie bereits am Freitag in Ohligs einen 33-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, in der Nacht zu Freitag die 16-jährige Tochter seiner ehemaligen Lebensgefährtin vergewaltigt zu haben.

Die 16-Jährige, die in der Wohnung des Beschuldigten übernachtet hatte, vertraute sich einer Bekannten an, die die Polizei über den Vorfall unterrichtete. Dabei gab sie auch an, dass der Beschuldigte die Tat gefilmt habe.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss, der noch am Freitag vollstreckt wurde. Hier fanden die Beamten unter anderem das Mobiltelefon des Beschuldigten, auf dem sich eine entsprechende Videoaufnahme befunden haben soll. Der bereits mehrfach vorbestrafte Beschuldigte wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

(red)