Protest gegen Verfassungsänderung : Mehr als hundert Demonstranten in Moskau festgenommen

Moskau Die russische Polizei hat im Zentrum von Moskau Protestierende festgenommen. Die Menschen hatten Unterschriften gegen die Verfassungsänderung gesammelt. Untr den Festgenommenen waren auch Journalisten und eine Oppositionspolitikerin.

In Russland sind bei einem Protest gegen die umstrittenen Verfassungsänderungen von Präsident Wladimir Putin mehr als hundert Menschen festgenommen worden. Nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OVD-Info nahm die Polizei am Mittwoch insgesamt 103 Kreml-Kritiker im Zentrum Moskaus in Gewahrsam. Reporter der Nachrichtenagentur AFP sahen, wie Demonstranten, aber auch Journalisten, nach der unangemeldeten Demonstration in Polizeiwagen abtransportiert wurden.