Russland : Gouverneur von Chabarowsk wegen Mordverdachts

Moskau Im äußersten Osten des Landes ist der Politiker Sergej Furgal festgenommen worden. Die Ermittlungsbehörden werfen dem 50-Jährigen vor, Morde in Auftrag gegeben zu haben.

In einem weiteren Fall sei es bei einem versuchten Mord geblieben. Das Staatliche Ermittlungskomitee veröffentlichte am Morgen ein Video, das zeigt, wie der Chef der Region Chabarowsk an einem Auto in Handschellen von einer Spezialeinheit abgeführt wurde. Er wurde zur Vernehmung nach Moskau geflogen.