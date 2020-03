Weitere Amtszeit : Protest gegen Putins Verbleib im Kreml wächst

Moskau In dieser Woche wurde in Moskau eine Verfassungsänderung beschlossen. Der amtierende Präsident Putin könnte dadurch länger im Amt bleiben als bisher möglich. Dagegen formiert sich ein immer größer werdender Protest im Land.

In Russland nimmt der Protest gegen einen möglichen Verbleib von Kremlchef Wladimir Putin an der Macht über 2024 hinaus an Fahrt auf. Menschenrechtler, Juristen und besorgte russische Bürger veröffentlichen eine Petition an den Europarat mit der Aufforderung, die von Putin veranlasste größte Verfassungsänderung der Geschichte Russlands zu überprüfen. Tausende unterschrieben den Aufruf im Internet. Russland ist Mitglied des Europarats.