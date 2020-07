Regierung rudert zurück : Ausländische Studenten dürfen auch bei Online-Kursen in USA bleiben

Ein Blick auf den Campus des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge. Harvard und das MIT haben die Trump-Administration wegen ihrer Entscheidung verklagt, internationale College-Studenten das Visum zu entziehen, wenn alle ihre Kurse online abgehalten werden. Foto: AFP/Maddie Meyer

New York Die US-Regierung rückt von ihrem Plan ab, gewisse ausländische Studenten zur Ausreise zu zwingen, wenn ihre Kurse nur noch über das Internet abgehalten werden sollten.

Die US-Regierung hat restriktive Auflagen für ausländische Studenten in der Corona-Krise zurückgenommen. Die US-Einwanderungsbehörde teilte am Dienstag mit, dass Studenten, deren Universitäten wegen der Pandemie nur Online-Kurse anbieten, nicht ausreisen oder sich eine neue Hochschule suchen müssten. Hunderte Unis hatten gegen diese Pläne geklagt. Am Dienstag war vor einem Gericht in Boston eine Anhörung zu einer Klage der Harvard University und des Massachusetts Institute of Technology (MIT) geplant.