Neue Entgeltordnung : Fußballer zahlen höhere Platzentgelte

Kunstrasenplätze Die Stadt Solingen unterhält im gesamten Stadtgebiet zurzeit zwölf Kunstrasenplätze. Der alte Kunstrasenplatz neben dem Stadion am Hermann-Löns-Weg in Ohligs wurde auf Grund der dort geplanten Neubebauung beseitigt. Als Ersatz ist ein neuer Platz an der Höher Heide in Aufderhöhe vorgesehen. Die Plätze bekommen Zug um Zug neue Flächen. So ist augenblicklich zum Beispiel der Platz Flockertsholz in Gräfrath an der Reihe.