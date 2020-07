Wirecard-Skandal : Ex-Vorstandschef Braun und zwei weitere Vorstände festgenommen

München Im Betrugsskandal um den insolventen Finanzdienstleister Wirecard hat die Münchner Staatsanwaltschaft gegen den früheren Vorstandschef Markus Braun und zwei weitere ehemaligen Vorstände Haftbefehl erlassen.

Einer der neuen Haftbefehle richtet sich erneut gegen Ex-Vorstandschef Markus Braun. Ein erster Haftbefehl gegen ihn war gegen eine Kaution von fünf Millionen Euro außer Vollzug gesetzt. Ebenfalls mit Haftbefehl hinter Gittern sitzen nun der frühere Finanzvorstand Burkhard Ley und der ehemalige Chef der Buchhaltung. In allen Fällen sei die Haftfortdauer angeordnet worden, sagte die Sprecherin. Die drei Beschuldigten seien in München festgenommen worden, sie hätten sich nicht selbst gestellt. Noch in Untersuchungshaft befindet sich der frühere Chef der Wirecard-Tochtergesellschaft Cardsystems Middle East in Dubai.