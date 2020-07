Brüggen : Zwei Festnahmen nach Einbruch

Die Polizei konnte zwei tatverdächtige Einbrecher festnehmen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Brüggen Die Polizei konnte zwei Männer nach einem Einbuch in einer Wohnung in Brüggen-Bracht festnehmen. Sie wurden von der Bewohnerin überrascht und flüchteten. Einer der Beiden wird am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

Mit einem Handy als Beute flüchteten zwei Einbrecher am Sonntag in Brüggen. Sie konnten festgenommen werden. Um 5.05 Uhr stiegen die beiden Tatverdächtigen, nachdem sie zu einem Balkon in der ersten Etage hochgeklettert waren, in die offene Wohnung ein. Als die Bewohnerin sie entdeckte, flüchteten sie mit einem entwendeten Handy. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten sie von der Polizei festgenommen werden. Einer der Beschuldigten leistete Widerstand. Die beiden Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen. Einer der Festgenommenen lebt in Brüggen. Einer der Tatverdächtigen wurde nach der Vernehmung entlassen, der andere wird am Montag dem Haftrichter vorgeführt.

(hb)