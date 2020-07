Ansichtssache : Das tückische Virus hält die Wirtschaft weiter im Griff

Meinung Solingen Die Wirtschaft hofft auf einen baldigen Neustart und will die momentane Rezession wieder hinter sich lassen. Erste positive Signale sind zu sehen.

Gegen die bisherigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie war die Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008/2009 lediglich ein laues Lüftchen. Obwohl auch damals viele Unternehmen ums Überleben kämpfen mussten.

Doch jetzt hat das tückische und tödliche Virus die Solinger Wirtschaft fest im Griff. Vor elf, zwölf Jahren konnten viele „Wunden“ mit Geld und Restrukturierungsmaßnahmen gelindert werden. Jetzt benötigt man nicht nur viel Geld, sondern obendrein zwingend ein Medikament beziehungsweise einen Impfstoff, um die Pandemie zu stoppen. Solange dies nicht gefunden ist, besteht die Gefahr eines weiteren Stillstandes, der große Teile der Wirtschaft endgültig in die Knie zwingen würde.

Die Zwischenbilanz der Agentur für Arbeit Solingen-Remscheid zur Corona-Krise hat diese Woche aber auch belegt, dass das Ende des Beschäftigungsbooms der vergangenen Jahre schon vor dem Ausbruch des Coronavirus zu beobachten war. Zwar nicht in einer besorgniserregenden Größenordnung, aber immerhin. Dementsprechend stieg die Arbeitslosigkeit bereits im vergangenen Dezember an – und diese Entwicklung hat sich durch Corona nachhaltig verstärkt.

Wo Umsätze im Keller liegen und Aufträge in manchen Branchen nur vereinzelt hereinkommen, da wird aktuell natürlich nicht in neue Stellen investiert. Vielmehr, wenn es nicht anders geht, wird Beschäftigung abgebaut. Oder auf Kurzarbeit gesetzt, um im Falle des Neustarts sofort wieder loszulegen. Immerhin für knapp 24.500 Personen aus 1680 klingenstädtischen Unternehmen wurde Kurzarbeit angezeigt. Wie viel genau letztlich mit Gehaltseinbußen über die Runden kommen müssen, wird sich in gut zwei Monaten zeigen, wenn erste Abrechnungen vorliegen.