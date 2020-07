Rache ging nach hinten los : Wespenstich sorgt für Brand in Solinger Gartenlaube

Die Solinger Feuerwehr im Einsatz. Foto: Gattus

Solingen-Mitte Kleine Ursache, große Wirkung: Eine Wespe war der Ausgangspunkt dafür, dass es am Freitagnachmittag in einer Gartenlaube in Solingen brannte und ein älterer Herr leicht verletzt wurde.

Ein älterer Herr hat seine Gartenlaube angezündet, weil er sich an einer Wespe rächen wollte, die ihn zuvor gestochen hatte. Wie die Feuerwehr mitteilt, ereignete sich das Unglück gegen 17.40 Uhr in Solingen an der Jahnstraße. Der Mann, der von dem Insekt gestochen worden war, wurde bei dem Brand leicht verletzt.

Die Gartenlaube brannte lichterloh und das Feuer sprang zudem auf eine nahe Hecke über. Immerhin: Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Im Bereich der Jahnstraße kam es zu Verkehrsbehinderungen.

(chal)