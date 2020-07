Interview Ralf Engel : „In Solingen ist das Glas halbvoll“

Mit einem Pedelec kam Ralf Engel, Geschäftsführer des Handelsverband NRW-Rheinland, zum Gespräch mit der Morgenpost. Foto: Fred Lothar Melchior

Solingen Der fürs Bergische zuständige Geschäftsführer des Handelsverbands NRW – Rheinland sagt: „Wir müssen den Hebel umlegen und aus der Komfortzone herauskommen.“

Von Fred Lothar Melchior

Sie sind aus Remscheid zum Interview nach Solingen gekommen – mit dem Pedelec. Hat das eine tiefere Bewandtnis?

Ralf Engel Wir lesen seit Monaten, wie schlecht es dem Handel, der Gastronomie und vielen anderen Branchen geht. Durch Corona haben wir gelernt, wie verletzlich unsere Komfortzonen sind. Welche Lehren ziehen wir daraus? Ich habe Bekannte, die über den Lebensmitteleinkauf beim Direktvermarkter nachdenken oder sich fragen, ob ständig neue Klamotten nötig sind. Ich frage mich, wie wir mit diesen Erkenntnissen umgehen.

Info Handelsverband mit 2200 Mitgliedern Zur Person Ralf Engel führt die Geschäftsstelle Wuppertal und Bergische Region des Handelsverbands Nordrhein-Westfalen – Rheinland (HVR) und ist damit auch für Solingen und Remscheid zuständig. Der 62-jährige Rechtsanwalt ist auf Arbeits-, Wettbewerbs- und Mietrecht spezialisiert sowie auf allgemeine betriebliche Rechtsfragen. Der gebürtige Düsseldorfer, der seit 1989 für den Verband arbeitet, lebt mit seiner Ehefrau in Remscheid. Verband Der Verband entstand durch mehrere Fusionen. Bei der jüngsten im Jahr 2016 gingen der Bergische Einzelhandelsverband und der Düsseldorfer Verband zusammen. Seitdem erstreckt sich das betreute Gebiet von der holländischen Grenze bis nach Gummersbach und von Velbert bis Leverkusen. Der HVR hat rund 2200 Mitgliedsunternehmen.

Sie selbst haben sich entschieden, mehr Fahrrad zu fahren.

Engel Ich fahre seit April, auch bei Wind und Regen. Damit bin ich nicht alleine: Einige Fahrradgeschäfte melden einen Umsatzzuwachs von 100 Prozent.

Und stehen damit ziemlich alleine da.

Engel Bei unseren Umfragen zeigt sich, dass die Hälfte der Teilnehmer ein Fünftel ihres Umsatzes im Vergleich zu 2019 verloren hat. Mancher Textileinzelhändler hat noch Frühjahrsware in den Regalen – neben den Sommerartikeln und der neuen Herbstware. Ich weiß nicht, wie viele Händler Corona überleben werden. 30 Prozent der Befragten glauben ans Überleben, weitere 30 Prozent halten es für wahrscheinlich.

Wie können Städte gegensteuern? Und wie steht Solingen in Ihren Augen da?

Engel Wir haben in Corona-Zeiten gelernt, wie Innenstädte aussehen, wenn alles geschlossen ist. Die Emotionsführerschaft, gerade in den Innenstädten, muss beim Handel bleiben. Es kann aber nicht alleine das Thema der Händler und Gastronomen sein. Da müssen alle mitmachen. Von Industrie- und Handwerksbetrieben kommt teilweise zu wenig. Trotzdem ist Solingen in vielen Punkten weiter als die Nachbarstädte Wuppertal und Remscheid.

Woran denken Sie konkret?

Engel Das fängt mit dem Bau des neuen Hallenbads Vogelsang und neuer Wohngebiete an. Solingens „City 2030“ wird die Blaupause für alle Städte dieser Größenordnung und kleinerer Kommunen sein. Die Solinger Stadtverwaltung gründet eine Stadtentwicklungsgesellschaft – Wuppertal und Remscheid haben keine – und geht auf die Eigentümer der Immobilien in der Innenstadt zu. In Remscheid spricht man von Sanierungsgebieten. Das ist der falsche Weg. Solingen ist viel weiter. In Solingen ist das Glas nicht halbleer, sondern halbvoll. Solingen geht auch beim Thema Urbane Produktion voran. Wir dürfen gespannt sein, wie es hier nach den Sommerferien weitergeht. Wuppertal und Remscheid haben dieses Thema und die entsprechenden Fördermöglichkeiten verschlafen.

Als Solinger könnte ich Ihnen stundenlang zuhören. Was machen wir noch richtig?

Engel Die Klingenstadt hat ein tolles Erfolgsmodell. Solingen ist beispielsweise auch Fair-Trade-Stadt und lebt das vorbildlich. Das fängt schon in der Kindertagesstätte an. Da müsste der Handel noch mehr mitziehen. Wir müssen beim Thema Nachhaltigkeit und Lieferketten nicht nur reagieren, sondern agieren.

Sicher auch mit mehr Online-Angeboten.

Engel Die Frage ist: Was kann ich als Händler digital auf mein stationäres Angebot draufsatteln? Beispiel Solingen-App. Zur Vorstellung dieser neuen Plattform am 4. August haben sich bisher leider erst wenige Händler angemeldet.

Ist Mobilität ein Thema für Sie? In Corona-Zeiten scheut mancher das Busfahren, kommt weiter mit dem Auto in die Stadt.

Engel Ich halte es für fahrlässig zu denken, dass die Kunden auch die nächsten 20 Jahre mit ihren SUVs bis vor die Ladentheke fahren. Auch damit müssen wir uns als Handelsverband beschäftigen. Wann ist der erste O-Bus morgens ein Paketbus, wann die erste Schwebebahn eine Lastenbahn? Wann werden Pakete mit dem Lastenfahrrad verteilt? Ob das alles funktioniert, das weiß man nicht. Es aber zu lassen, weil man Angst hat, das ist der total falsche Weg.

Muss die Stadtspitze vor Freude erröten, wenn sie Ihr Lob liest? Oder gibt es doch etwas zu kritisieren?

Engel Die Stadt ist bei den Händlern im Wort, was die Gestaltungssatzung angeht. Es ist ganz wichtig, dass dieses Jahr noch etwas passiert. Bei den Wochenmärkten, die ja auch Treffpunkte sind, muss ebenfalls mehr geschehen.

Warum fällt Ihr Urteil über Solingen besser aus als über Wuppertal und Remscheid?

Engel In Remscheid ist viel Personal der Stadtverwaltung durch das geplante Designer Outlet Center gebunden. Hoffentlich kommt es bald. In Wuppertal waren viele Köpfe mit der unsäglichen Klage gegen das DOC beschäftigt. Diese Ressourcen fehlten. In Wuppertal müsste beispielsweise der Neumarkt in Elberfeld neugestaltet werden, damit die Rahmenbedingungen für Händler in diesem Teil Elberfelds besser werden. Aber natürlich müssen überall auch die Händler, ob klein, ob groß, selbst etwas tun. Die Einzelhändler scheinen heute noch mehr einzeln zu handeln als früher.

Glauben Sie, dass der Einzelhandel ein Thema im Kommunalwahlkampf sein wird?