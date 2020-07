Zwei neue Fälle : Weitere Corona-Infektionen in Solinger Altenheim

Solingen Zwei Bewohner eines Wohnbereichs des Sen-Vital Seniorenparks in Ohligs sind mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in stationärer Behandlung. Das Haus ist zurzeit für Besucher gesperrt.

(or) Einrichtungen für Senioren bleiben auch in der Klingenstadt mögliche Corona-Hotspots. Nachdem es bereits vor einigen Wochen in einem Altenheim in der Innenstadt zu mehreren Infektionsfällen gekommen ist, hat es nun auch im Senvital-Seniorenpark in Ohligs einen Covid-19-Ausbruch gegeben.