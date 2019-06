Übermittagbetreuung : CDU besteht auf Erweiterungsbau an Schützenstraße

CDU besteht auf Erweiterungsbau an Schützenstraße

Krahenhöhe Die Partei sieht in der Möglichkeit, dass die Kinder im kommenden Schuljahr zur Übermittagbetreuung in das katholische Gemeindezentrum St. Joseph Krahenhöhe gehen, nur eine Übergangslösung.

Die Ankündigung der Stadtverwaltung, wonach die Kinder der Grundschule Schützenstraße im neuen Schuljahr zur Übermittagbetreuung in den Gemeindesaal der katholischen Kirchengemeinde St. Joseph Krahenhöhe ausweichen können, ist von der Solinger CDU mit Zufriedenheit aufgenommen worden. Aber trotzdem sehen die Christdemokraten weiterhin Handlungsbedarf in Sachen Erweiterungsbau an der Schule.