Keine Eichenprozessionsspinner im Solinger Heidebad : Abkühlung ohne Reue im Heidebad

Ohligs Auf dem Areal des Freibades befinden sich keine Raupen. Der Grund: Rund um die Becken sind keine Eichen zu finden, an denen es sich Eichenprozessionsspinner bequem machen könnten.

(or) Es war ein Hochsommertag wie gemalt. Bei rekordverdächtigen Temperaturen um die 35 Grad suchten am gestrigen Mittwoch wieder viele Solinger Abkühlung im Ohligser Heidebad. Ein in Gänze ungetrübtes Vergnügen, wie die Stadt nun betonte. Denn auf dem Areal des kommunalen Schwimmbades in der Heide stehen keine Eichen – was zur Folge hat, dass es sich dort auch keine Eichenprozessionsspinner bequem machen können.