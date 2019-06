Hitzewelle : Stadt untersagt Feuerwerke wegen akuter Brandgefahr

Solingen Aktuell herrscht in Solingen Stufe 4 in Sachen Waldbrandgefahr. Wie gefährlich die Lage ist, zeigte sich in der Nacht auf Mittwoch am Engelsberger Hof, wo ein Grill einen Großeinsatz der Feuerwehr auslöste.

Die bereits angemeldeten Feuerwerke an der Alten Schlossfabrik in Burg und beim Rupelrather Feuerwehr-Fest können nicht stattfinden. Weil wegen der zurzeit trockenen Hitze überall Brandgefahr herrscht, hat die Stadt Solingen die beiden Feuerwerke jetzt abgesagt.

Tatsächlich zeigte sich erst in der Nacht zu Mittwoch in der Ohligser Heide, wie gefährlich die Situation im Moment ist. Dort kam es nämlich zu einem Feuerwehreinsatz, nachdem Unbekannte, trotz Verbots, gegrillt hatten. Um den genauen Brandort zu finden, musste sogar ein Polizei-Hubschrauber eingesetzt werden.

Unabhängig davon gab die Stadt nun einmal mehr Hinweise aus. Zigaretten dürfen auf keinen Fall weggeworfen werden, derweil die Stadt die Wässerung von Bäumen intensiviert. Bürger können für größere Gärten Außenzapfstellen bei den Technischen Betrieben anmelden. Ferner empfiehlt die Stadt, ausreichend zu trinken, nachts zu lüften, mittags Anstrengungen zu vermeiden und im Sinne der Nachbarschaftshilfe auch auf hilfsbedürftige Menschen zu achten. Gleiches gilt für Haustiere, die Wasser und Schutz brauchen. Tiere dürfen niemals im Auto – selbst bei offenen Fenster nicht – zurückgelassen werden.

(or)