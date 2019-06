Mitte : Praxisklinik hat neue Besitzer

INFO

Praxisklinik Aus dem 1998 von Anästhesisten gegründeten OP-Zentrum an den Mummstraße entstand 2012 die Klinik im Südpark. Sie verfügt unter anderem über vier moderne OP-Säle und 13 Betten. Die Klinik wird nach Angaben der neuen Betreiber von 67 Operateuren genutzt. Davon kommen rund zehn aus der Med-360°-Gruppe.

Med 360° Am Anfang stand eine 1960 in Opladen gegründete radiologische Praxis. 1997 wurde das Fundament für das Radiologische Netzwerk Rheinland (RNR) gelegt. Die erste RNR-Praxis in einem Krankenhaus entstand zwei Jahre später am Solinger Klinikum. Heute betreibt die Gruppe nach eigenen Angaben 40 Standorte in mehr als 20 Städten – in NRW beispielsweise in Haan, Hilden, Remscheid, Wermelskirchen, Langenfeld und Monheim. Tätigkeitsfelder sind die Bereiche Radiologie, Rheumatologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin, Neurologie, Orthopädie, Physiotherapie.