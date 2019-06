Verfahren am Landgericht : Mann drang bei Ex-Freundin in die Wohnung ein

SOLINGEN/WUPPERTAL 28-Jähriger wurde in Berufungsverfahren erneut zu Geldstrafe verurteilt.

Sie kannten sich schon aus der Schule. Und als man sich irgendwann auf einer Party begegnete, wurde man ein Paar. Nun saßen sich der Solinger und seine Freundin vor Gericht gegenüber – mittlerweile getrennt. Dass seine Freundin nicht mehr mit ihm zusammen sein wollte, scheint den 28-Jährigen aus der Bahn geworfen zu haben. Er brach sein Studium ab und stellte der Frau offenbar nach. Sie will ihn nach dem Beziehungsende vor ihrer Wohnung beobachtet haben. Auch ihre Mutter, die in der Nähe wohnt, soll den Angeklagten dort gesehen haben.

Irgendwann fand sie ihn morgens in ihrem Bett liegend. Offenbar war er durch das Badezimmerfenster eingestiegen. Sie habe ihn weggeschickt und danach sei erstmal Ruhe gewesen. „Und dann stand er mitten in der Nacht vor meiner Schlafcouch“, erinnerte sich die Zeugin an die Nacht, die nun zu einem Fall fürs Gericht wurde. Damals habe der Angeklagte ihre Bitte ignoriert, die Wohnung zu verlassen, „Ich bin aus dem Schlaf aufgewacht und war total erschrocken“, sagte die 29-Jährige aus. Sie sei in die Küche gelaufen, um die Polizei zu rufen. Die sei dann auch gekommen, um ihren Ex-Freund in Gewahrsam zu nehmen. Laut Anklage soll der Mann sich heftig gewehrt haben, so dass man ihm habe Handschellen anlegen müssen.