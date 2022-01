Tagespflege in Rommerskirchen : Hilfe im Umgang mit Demenzkranken

Rommerskirchen Demenzkranke leben oft in ihrer eigenen Wirklichkeit. Nadine Küx vom Carpe Diem in Rommerskirchen gibt Angehörigen Tipps für den Umgang mit den Betroffenen.

Die Diagnose „Demenz“ ist nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige meist ein Schock. Der Umgang mit erkrankten Menschen erfordert viel Fingerspitzengefühl und viele Angehörige sind oft unsicher. „Ganz wichtig ist uns, den Angehörigen zu vermitteln, dass sie nicht allein sind“, erklärt Nadine Küx, Pflegedienstleitung der Tagespflege im Seniorenpark „Carpe Diem“ in Rommerskirchen. „Es ist nicht leicht, Demenzkranke in der häuslichen Pflege zu betreuen, deshalb ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich beraten und helfen zu lassen“, sagt sie.

Um etwas entlastet zu werden, ist eine Möglichkeit, Demenzkranke in einer Tagespflege anzumelden. „Wir holen die Menschen da ab, wo sie sich gerade befinden“, sagt Nadine Küx. Wenn der 80 Jahre alte Kunde gerade in seinen Gedanken jung sei und auf Damensuche oder frisch verheiratet, dann sei das in Ordnung. „Man sollte nicht korrigieren oder belehren, das ist der falsche Ansatz“, sagt Küx. „Man sollte in Gesprächen auf die Menschen eingehen, vorsichtig nachhören, damit sie sich nicht versperren“, empfiehlt auch Ursula Wielert, Pflegedienstleitung des ambulanten Pflegedienstes im Carpe Diem. „Außerdem ist wichtig, im Gespräch nicht über die Erkrankten, sondern mit ihnen zu reden“, sagt sie. „Man muss die Betroffenen ernst nehmen, denn man verletzt ihre Gefühle, wenn man es nicht tut. Und die sind immer noch da, auch wenn das Gedächtnis nicht mehr funktioniert.“