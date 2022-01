Finanzen in Rommerskirchen : SPD will Haushalt 2022 zustimmen SPD will Haushalt 2022 zustimmen

Rommerskirchen Am 3. Februar wird im Rommerskirchener Gemeinderat der Haushalt 2022 verabschiedet. Die Sozialdemokraten, die die Mehrheit im Rat stellen, sehen gute Entwicklung von Rommerskirchen.

Auch unter den Erschwernissen der nunmehr ins dritte Jahr gehenden Pandemie setzt auch der Haushalt 2022 wieder positive Akzente, so die SPD. „Unter Berücksichtigung der Unwägbarkeiten unserer Zeit war und ist es richtig, dass wir auch dieses Jahr auf einen Doppelhaushalt verzichten“, betonte Gless. Mehr als erfreulich sei es, dass unter Nutzung der geschaffenen Möglichkeiten zur besonderen Berücksichtigung der pandemiebedingten Ausgaben, auch in 2022 einen ausgeglichenen Haushalt vorliege, der planerisch sogar noch einen kleinen Überschuss von rund 20.000 Euro ausweise. Gless sagte erfreut: „Auch wird das Investieren mit Nachdruck weiter fortgesetzt.“ Allein über drei Millionen Euro in die zusätzlichen raumlufttechnischen Anlagen in den Schulen und Kindertagesstätten. Rund 3,5 Millionen Euro fließen in den Erweiterungsbau der Kastanienschule in Hoeningen, ferner rund 1,1 Millionen Euro in die Grüne Infrastruktur bis hin zu den 120.000 Euro für die geplante neue Grillhütte am Nettesheimer Sportplatz.