Erste Selbsthilfegruppe für Angehörige von Corona-Leugnern : „Die Familie kann man nicht einfach auf Eis legen“

Bochum In Bochum haben Angehörige von Querdenkern eine Selbsthilfegruppe gegründet – die erste in NRW. Die Nachfrage war riesig, viele Anrufer meldeten sich aus anderen Städten. Die Problematik stellt offenbar viele Familien vor schwere Zerreißproben.

Wenn die Mutter, der Vater oder die eigenen Geschwister Corona leugnen, vielleicht auch mit Querdenkern durch die Straßen ziehen, kann das den Familienfrieden gefährden. Wie dringend und verbreitet das Problem ist, zeigt die Resonanz auf eine neue Selbsthilfegruppe für Angehörige aus dem Spektrum Impfgegner und Coronaleugner in Bochum – die erste zu diesem Thema in NRW. „Ich habe noch nie erlebt, dass sich in so kurzer Zeit so viele Betroffene bei uns gemeldet haben“, sagt Maren Winter (Name geändert), Mitarbeiterin in der Selbsthilfekontaktstelle Bochum. Innerhalb der Rekordzeit von zwei Tagen war die Gruppe voll, angerufen wurde aber auch weiterhin, und zwar aus ganz NRW. „Diese Menschen haben wir dann an die Kontaktstellen in den jeweiligen Städten verwiesen“, sagt Winter. „Das Thema brennt offensichtlich unter den Nägeln.“