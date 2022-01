Positive Entwicklung in Büttgen : Gesprächskreis für pflegende Angehörige bietet viele Facetten

Büttgen Der Gesprächskreis für pflegende Angehörige wurde 2018 von Gerda Linden ins Leben gerufen. Seitdem entwickelt sich das Angebot positiv weiter.

Ende 2018 hatte sich Gerda Linden, ehemalige Leiterin einer Altenpflege-Fachschule, für die Initiierung eines Gesprächskreises für pflegende Angehörige stark gemacht: „Diese nehmen noch keine professionelle Hilfe in Anspruch, brauchen aber womöglich selbst seelische Unterstützung“, erklärte sie. Inzwischen ist das Ganze fest etabliert: Der von Seniorenbegleiterin Kati Reinartz geleitete Gesprächskreis im Rahmen der Quartiersinitiative „Älterwerden in Büttgen“ findet an jedem dritten Dienstag im Monat statt und ihm gehören mittlerweile sieben Damen und ein Herr an.