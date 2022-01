Corona in Rommerskirchen : Vier positive Pooltests an Kindertagesstätten

Rommerskirchen Bei den Lollitests in den Kindertagesstätten der Gemeinde am Montag sind erneut einige Pooltests positiv ausgefallen, wie die Gemeinde Rommerskirchen mitteilt.

In der Kita „Abenteuerland“ in Anstel ist ein Pool positiv, in der Kita „Gillbachwichtel“ in Rommerskirchen ebenfalls. Zwei positive Pooltests hat es in der Tagesstätte „Kleine Weltentdecker“ in Butzheim gegeben. Die Einzeltestergebnisse werden ausgewertet, ein Ergebnis wird ab Mittwoch erwartet.