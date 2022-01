Pflege in Wermelskirchen in der Pandemie : Pflegedienste im Ausnahmezustand

Eine ambulante Pflegerin hilft einem alten Mann bei der Tabletteneinnahme. Die Pflegedienste in Wermelskirchen stoßen zunehmend an ihre Grenzen, versuchen aber alles, um ihre Klienten bestmöglich zu versorgen. Foto: dpa/Jana Bauch

Wermelskirchen Das Personal ist knapp, die Anforderungen in der Pandemie sind hoch, vielen Klienten setzt Corona zu: In der Ambulanten Pflege ist keine Rückkehr zur Normalität in Sicht. Wermelskirchener Dienste berichten aus der Praxis.