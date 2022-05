Freizeit in Rommerskirchen : Das Rommersfood-Festival kehrt zurück

Das Rommersfood-Festival hält an zehn Ständen für die Besucher Köstlichkeiten bereit. Geschlemmt wird unter freiem Himmel. Foto: Marc Pesch

Rommerskirchen Auf dem Marktplatz können sich Freunde köstlicher internationaler Speisen kulinarisch verwöhnen lassen. Als Besonderheit kommt chinesisches Bier in den Ausschank.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Schneider

(ssc) Auch wenn sich Landwirte und manche Hobbygärtner angesichts der aktuellen Trockenheit der Böden die ein oder andere Regenschauer herbeisehnen mögen: Am Freitag, 20. Mai, sollte es zumindest in Rommerskirchen keine Wolkenbrüche geben. Denn dann soll nach mehrjähriger coronabedingter Unterbrechung endlich wieder das 2017, 2018 und 2019 so erfolgreich verlaufene Rommersfood-Festival auf dem Marktplatz über die Bühne gehen – ein Treffpunkt zum Klönen, vor allem aber zum Schmausen und Trinken. Und weil das unter freiem Himmel ablaufen soll, weiß nicht nur Rommerskirchens Gemeindesprecher Sebastian Meurer, „dass (fast) alles vom Wetter abhängen wird. Wenn das stimmt, rechnen wir locker mit mehr als 1000 Besuchern“.

Der Marktplatz soll sich in der Zeit von 17 bis 22 Uhr wieder in eine kulinarische Meile verwandeln, auf der jedes Schlemmermäulchen auf seine Kosten kommt. Die Eröffnung übernimmt Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens persönlich. An zehn Ständen werden Speisen in großer Vielfalt angeboten, von Portugiesischem über Kubanisches bis hin zu Italienischem und Chinesischem. Die Freiwillige Feuerwehr kümmert sich um die besonders deftige Note und serviert Spanferkel vom Grill. Auch Getränke schenken die Brandschützer aus.

Apropos Getränke: Auf diesem Sektor wird das chinesischstämmige und in der Gemeinde ansässige Unternehmer-Ehepaar Na Song und Jianpeng Hu ein kleines Glanzlicht setzen. Es serviert Gerstensaft aus seiner Heimat, das nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wird. Den Hintergrund erklärt Gemeindesprecher Meurer: Das Bier aus der im Jahre 1903 gegründeten Tsingtao-Brauerei stammt aus der Kommune Tsingtau in der Volksrepublik China, die zu Kaisers Zeiten eine deutsche Kolonialstadt war. Tsingtao zählt in China zu den beiden größten Brauereien und weltweit zu den Top 10. Das dort hergestellte Bier wird in mehr als 100 Länder exportiert.