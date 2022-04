Ökumene in Rommerskirchen : Katholiken und Protestanten feiern wieder gemeinsam

Rommerskirchen Am 1. Mai gibt es eine Neuauflage des ökumenischen Gemeindefestes, das 2019 zum ersten Mal stattgefunden hatte. Der Veranstaltungsort ist diesmal an der Samariterkirche in Eckum.

Die Premiere hatte 2019 stattgefunden, als rund um den Kirchturm von St. Peter gefeiert wurde. Dann kam die Corona-Pandemie und machte ein weiteres ökumenisches Pfarrfest in Rommerskirchen unmöglich. Doch nun soll es endlich eine Neuauflage geben, wie Elke Wegerich aus der Evangelischen Kirchengemeinde am Grünweg mitteilt. Unter dem Motto „Glauben verbindet“ laden für Sonntag, 1. Mai, die evangelische und die katholische Kirchengemeinde zum gemeinsamen Feiern ein – dieses Mal an der Samariterkirche in Eckum. Das Fest beginnt um 10.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Für Speisen und Getränke wird gesorgt sein, und für Erwachsene und Kinder wird es einiges zu entdecken geben. Der Erlös aus dem Gemeindefest wird an die Tafel Rommerskirchen gespendet.

Pfarrer Thorben Golly ist Gatgeber beim ökumenischen Gemeindefest. Foto: ev. Kirche

Seit Jahren werde in Rommerskirchen die Ökumene gelebt, heißt es seitens der Veranstalter. Die Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde sei durch ein sehr freundschaftliches Miteinander geprägt. Neben gemeinsamen Gottesdiensten und Aktionen wie dem ökumenischen Bittgang unterstütze man sich gegenseitig. So durften die Konfirmationen der evangelischen Jugendlichen in den Coronajahren in der katholischen Kirche St. Peter stattfinden, um die Besucher coronakonform unterbringen zu können.

(NGZ)