Hilfe in Rommerskirchen : Flüchtlingskinder verständigen sich in Schulen mit Händen und Füßen

Rommerskirchen Die Integration der nach Rommerskirchen gekommenen Ukrainer läuft bis jetzt gut. Manchmal muss improvisiert werden – gerade im Unterricht.

Wenn am Montag nach den Osterferien die Schule wieder losgeht, dann haben an den Rommerskirchener Grundschulen auch die insgesamt 16 Jungen und Mädchen im Grundschulalter, die bislang aus der Ukraine in die Gemeinde geflüchtet sind, Zeit, ihre Klassenkameraden näher kennen zu lernen. Die ersten Schritte dazu hatte es bereits vor den Ferien gegeben – und wahrscheinlich waren alle Beteiligten angenehm überrascht, wie gut die Verständigung trotz fehlender Deutschkenntnisse auf der einen und fehlender Ukrainischkenntnisse auf der anderen Seite geklappt hat. „Die Kinder haben sich bis jetzt untereinander einfach mit Händen und Füßen verständigt, was erstaunlich schnell funktioniert haben soll“, berichtet Gemeindesprecher Sebastian Meurer auf Anfrage unserer Redaktion. Nach den Ferien werden aber auch in den Schulen – wie auch schon in den Kindertagesstätten – Übersetzerinnen und Übersetzer helfen. Und einige Lehrer machten sich die digitale Technik zunutze und würden zum Beispiel SprachApps verwenden.