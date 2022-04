Strukturwandel in Rommerskirchen : Grüne warnen vor Verkehrsinfarkt

Diskutierten Chancen und Risiken des Strukturwandels: (v.l.) Kathrin Henneberger, Dirk Schimanski, Antje Grothus, Simon Rock, Gunnar Dykstra. Foto: Wolfgang Walter

Rommerskirchen Bei einem Treffen in Neurath mahnten Politiker aus Gemeinde, Land und Bund, bei den bevorstehenden Umwälzungen in der Region Infrastruktur, Nachhaltigkeit sowie Natur- und Umweltschutz von Anfang an mitzudenken.