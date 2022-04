Grevenbroicher feiern Diamanthochzeit : Auf dem Schützenfest in Hülchrath hat es gefunkt

Grevenbroich Das Ehepaar Lück aus Grevenbroich ist seit 60 Jahren verheiratet. Gemeinsam blicken sie zurück auf bewegende Jahrzehnte. Heinz Lück ist vielen als Schütze bekannt: Aktiv war er viele Jahre in den Reihen der Hülchrather Sebastianer.

Seit mehr als sechs Jahrzehnten sind Heinz und Karin Lück ein Paar. Am heutigen Donnerstag, 14. April, vor 60 Jahren gaben sie sich auf dem Standesamt in Holzheim das Ja-Wort. Am 2. Juni 1962 erhielten sie im Nikolauskloster den Segen der Kirche.

Heinz (83) wuchs mit drei Schwestern in Hülchrath auf. Nach der Volksschule machte er eine kaufmännische Ausbildung im Einkauf eines Neusser Unternehmens und wechselte im Anschluss nach Düsseldorf zu Union-Transporte. Im Jahr 2000 ging er in Rente. Seine Frau Karin (81) wurde in Schlesien geboren und ergriff mit ihrer Mutter und vier Geschwistern die Flucht. „Mein Vater war als Soldat in Anstel einquartiert und so sind wir erst da und später in Frixheim gelandet“, erzählt die Jubilarin. Sechs weitere Geschwister wurden in dem Ortsteil der Gemeinde Rommerskirchen geboren.