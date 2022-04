Am Samstag in Rommerskirchen : Osterfeuer in drei Gemeinden

Rommerskirchen Osterfeuer werden am Samstag, 16. April, in Rommerskirchen in zwei katholischen Gemeinden sowie bei den evangelischen Christen entzündet.

An der Samariterkirche am Eckumer Grünweg brennt es im Anschluss an einen um 18 Uhr beginnenden Familiengottesdienst. In den katholischen Gemeinden St. Martinus Nettesheim und St. Stephanus Hoeningen beginnt die Osternachtsfeier um 21 Uhr. In Hoeningen brennt das Osterfeuer am Sportplatz, in Nettesheim vor dem Pfarrheim. Danach wird dort die Osternacht gefeiert.