Freizeit in Rommerskirchen : Ein Dirtpark wird vorerst nicht errichtet

Freizeit in Rommerskirchen

Einen coolen Dirt-Park wie in Horrem wünschen sich auch die Jugendlichen in Rommerskirchen. Foto: Stadt Dormagen

Rommerskirchen Die Hoffnungen vieler jungen Leute in Rommerskirchen auf eine weitere attraktive Freizeit- und Sportmöglichkeit haben sich erst einmal zerschlagen

Denn aus dem ursprünglich einmal angedachten Dirt-Park als große Lösung wird in nächster Zeit ebenso wenig etwas wie aus einer kleineren Lösung. Der Grund ist recht einfach: Es muss ein passendes Areal für eine solche Anlage gefunden werden. Die Stadt hatte angenommen, eine gefunden zu haben, doch daraus wird nichts.

Mountainbiker und BMXer in Rommerskirchen

Dann begannen jedoch die Probleme. Da im angedachten Areal weitere Sportanlagen bereits betrieben werden und im Nahbereich mittelfristig ein Bebauungsplan realisiert werden soll, war die Erstellung eines Lärmschutzgutachtens erforderlich. Bereits die ersten Einschätzungen des Gutachters zeigten, dass eine weitere Sportanlage in diesem Bereich einer Wohnnutzung entgegenstehen wird. Aus diesem Grund hat der Fachbereich Liegenschaften Alternativstandorte überprüft. Aktuell wird als möglicher Standort die Grünfläche anschließend an den zukünftigen Dorf- und Festplatz Rommerskirchen, im Bereich des Bebauungsplanes „Gewerbepark VII“ präferiert.

Die Umsetzbarkeit hängt vom Verlauf der Ortsumgehung B 477n ab, die in diesem Bereich auf die B59 einschwenkt. Aktuell ist der Knotenpunkt der beiden Bundesstraßen noch in Abstimmung. Sobald dieser geklärt ist, kann eine verlässliche Aussage getroffen werden, welche Fläche für einen Dirt-Park zur Verfügung steht. Nach Aussage von Straßen NRW ist in Ende des vierten Quartals 2022 mit einem Entwurf zu rechnen. Sobald die Standortfrage endgültig geklärt ist, können die Planungen wieder aufgenommen werden.