Ortsbild in Rommerskirchen : Das Butzheimer Bächle fließt wieder

Butzheim Die notwendig gewordene Sanierung des Bachbetts wurde günstiger als erwartet. Die Sanierung des Butzheimer Bächle war in diesem Jahr erfolgt.

Es ist Hingucker, identitätsstiftendes Wahrzeichen und vielleicht sogar etwas, um das andere Dörfer die Butzheimer ein wenig beneiden: das „Bächle“, das den Ort an der Sebastianusstraße durchquert. Zuletzt gab es allerdings immer mal etwas Kummer um den plätschernden Wasserlauf. Von 2014 bis 2017 mussten die Fugen des „Bächle“ überarbeitet werden; dann hatte sich im vergangenen Jahr herausgestellt, dass auch das eigentliche Bachbett sanierungsbedürftig war. Doch nun sei das „Bächle“ wieder voll funktionsfähig, teilt die Gemeinde mit. Und das Schönste: Die Kosten für die Sanierung waren am Ende niedriger als zuvor angenommen.

Sicherheit in Rommerskirchen : Gemeinde schafft Notstromaggregate an

Aus haushaltstechnischen Gründen war die Bachsanierung erst in diesem Jahr erfolgt. Reimert und Mertens dankten in diesem Zusammenhang den Firmen Mobau-Erft und Andreas Prangenberg für das Einbringen des technischen Knowhows und die Umsetzung. In der kommenden Woche will die Verwaltung dem Fachausschuss für Bau, Planung und Mobilität über die gelungene Sanierung berichten.