Rommerskirchener Wettbewerb : Enten für das Eckumer Rennen auf dem Gillbach

Eckum Das beliebte Entenrennen steigt am 28. April. Die Enten können bereits erworben werden.

Das Eckumer Entenrennen rückt näher. Wie in den Vorjahren wird der Bürger-Schützen-Verein (BSV) Eckum den beliebten Wettbewerb der schnellsten Quietscheentchen ausrichten: Am 28. April werden die Enten um 14 Uhr an der Gillbachbrücke am Rosenweg zu Wasser gelassen. Das Ziel befindet sich wie gewohnt am Steinbrink. „Nach dem Rennen wartet wieder ein Spielfest auf die kleinen Besucher“, verspricht Martin Lambertz, Schriftführer des BSV Eckum, der auch auf die Versorgung mit Speisen und Getränke auf der Eckumer Festwiese hinweist.