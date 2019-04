Rommrskirchen-Sinsteden : Wissenschaftlicher Geflügelhof feiert 15. Geburtstag

Mit einer „Fancy“-Ausstellung, Fachvorträgen und zahlreichem gefiederten Vieh veranstaltete der Hof den Tag der offenen Tür.

Vor 15 Jahren, im April 2004, wurde der Wissenschaftliche Geflügelhof des BDRG in Sinsteden offiziell eröffnet. Um diesen besonderen Geburtstag zu feiern, fand der Tag der offenen Tür in diesem Jahr bereits jetzt statt. Nach dem Begrüßungssekt standen die Mitarbeiter der einmaligen Einrichtung allen Besuchern Rede und Antwort. Nicht fehlen durften auch die spannenden Kurzvorträge, die aus 15 Jahren Forschungstätigkeit berichteten. „Zu diesem Anlass haben wir auch eine aktuelle Ausstellung mit dem Namen ,Fancy‘, in der wir besondere und seltene Hühnerrassen zeigen“, erzählte Mareile Fellmin, Leiterin des Geflügelhofs.

In ihren kleinen Häuschen warteten dort unter anderem das Holländer Haubenhuhn, die Apenzeller Spitzhaube oder die zahmen und flauschig weichen Zwerg-Seidenhühner auf die Besucher. Direkt nebenan residieren die Landenten mit Haube – der Grund, warum der Geflügelhof überhaupt gibt. „In den 90er-Jahren gab es den Vorwurf der Qualzucht“, erklärte Fellmin. „In Hessen wurde die Zucht sogar gänzlich verboten, und es bestand die Sorge, dass weitere Rassen betroffen sein würden. Es sollte herausgefunden werden, ob das überhaupt den Tatsachen entspricht.“ Deshalb brauchte es eine Einrichtung, die solche Fragestellungen klärt. „Das ist seit 2006 abgeschlossen, in diesem Jahr wollen wir überprüfen, ob die Züchter sich an alle Regeln gehalten haben. Schon in wenigen Tagen werden die ersten Küken schlüpfen, die dann untersucht werden.“ Besonders die kleinen Besucher sind ganz wild darauf, hautnah zu erleben, wie die Küken sich durch die Schale picken. „Vor allem Rassen, die vom Aussterben bedroht sind, züchten wir nach und geben sie dann auch ab, wenn die Interessenten die Richtlinien für die Haltung einhalten können.“ Zur Freude von Mareike Fellmin und ihrem Team ist das Interesse am Geflügelhof und dem Geflügel in den vergangenen Jahren stark gestiegen: „Immer mehr junge Familien kommen zu uns und wollen Hühner für den eigenen Garten halten. Es sind weniger die Züchter, sondern die Halter. Dort bekommt jedes Huhn einen Namen und ist mehr Familienmitglied als Nutztier.“