Gemeinde Rommerskirchen : Großtagespflege neben Kita eröffnet

Tagesmutter Melanie Grim-Tostes kümmert sich um die Kinder in der neuen Großtagespflegestelle im Gebäude der Kita „Sonnenhaus“. In den Räumen der Gemeinde bietet der Rhein-Kreis Neuss die Kinderbetreuung an. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Im gleichen Gebäude wie die Kita „Sonnenhaus“ wurde die neue Betreuungseinrichtung für neun Kinder in Betrieb genommen. Die Gemeinde stellt die Räume kostenfrei zur Verfügung, der Rhein-Kreis Neuss ist Träger der Einrichtung.

Lautes Kinderlachen und fröhliches Gebrabbel war zu hören, als die bisher drei kleinen „Nutznießer“ der neuen Großtagespflegestelle in Rommerskirchen und einige Geschwister und andere Besucher die vier neuen Räume – plus Sanitärräume – an der Giller Straße 2 erkundeten. Offiziell wurde die neue Großtagespflege, die für neun Kinder ausgerichtet ist, am Donnerstagmorgen bei einer Feierstunde im Beisein einiger Ratsvertreter von Bürgermeister Martin Mertens und dem Kreissozialdezernent Tillmann Lonnes eröffnet.

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das weiter ausbauen können“, so Gasten. Eltern können sich an Ulrike Ohmes (02161 61045118) vom Kreisjugendamt wenden. Anders als bei Erzieherinnen und Erziehern in Kitas benötigen die Tageseltern zwar keine pädagogische Berufsausbildung oder ein Fachstudium, trotzdem werden sie für ihren Einsatz geschult.

Die Form Großtagespflege wird an der Giller Straße zum zweiten Mal in der Gemeinde gestartet: Seit einem Jahr gibt es eine Großtagespflege in Butzheim. „Sie ist ständig belegt, das funktioniert gut“, so das Fazit von Gasten. Die Betreuungsplätze für kleine Kinder werden auch dringend benötigt: „Rommerskirchen ist kinderfreundlich und wird es auch bleiben. Dafür müssen wir auch Geld für Kitas und Tagespflege in die Hand nehmen“, betont Gasten. In den vergangenen Jahren haben sich die Anforderungen an Kitas erhöht, auch was die Flexibilität der Betreuungszeiten angeht. „Da kann eine kleinere Großtagespflege sicher individueller auf die Wünsche der Eltern eingehen als eine Kita mit mehr Kindern“, meint Gasten.