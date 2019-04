B59n in Rommerskirchen : Drei Unfälle und fünf Verletzte in fünf Stunden

Rommerskirchen Fünf Verletzte, einer davon schwer: Auf einer Strecke von 500 Metern kam es am Montag auf der B59n gleich zu drei Unfällen. Die Vorfälle an der Bundesstraße häufen sich.

Gleich dreimal musste die Polizei am Montag auf die Bundesstraße 59n ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, kam es hier zwischen 17 und 22 Uhr in Höhe Gill auf einer Strecke von 500 Metern gleich zu drei Unfällen. Erst stürzte ein Motorradfahrer, dann krachten zwei Autos ineinander, und am späten Abend kam ein Wagen von der Fahrbahn ab. Insgesamt wurden fünf Personen verletzt, eine davon schwer. „Das ist schon recht ungewöhnlich, was da am Montag alles passiert ist“, heißt es bei der Einsatzleitung der Kreispolizei in Neuss.