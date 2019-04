Museum in Rommerskirchen : Osterfahrten im Feldbahnmuseum genehmigt

Am Ostermontag soll das Feldbahnmuseum wieder öffnen: Osterfahrten sollen den Betrieb fortsetzen. Foto: Anja Tinter. Foto: Tinter, Anja (ati)

Oekoven Nach dem Nachweis der nötigen Tiefe des Löschwasserteichs hat der Rhein-Kreis am Mittwoch die Wiederaufnahme erlaubt.

Die Ankündigung auf der Homepage klingt hoffnungsvoll: „Nach der fast ein Jahr dauernden Schließung des Museums findet am Ostermontag, 22. April, die ,Wiedereröffnung’ statt.“ So wollen Ute und Marcus Mandelartz und ihre Mitstreiter vom Verein „Feld- und Werksbahnmuseum“ an den Betrieb anknüpfen, der nun 42 Jahre lang im Feldbahnmuseum stattgefunden hat. Am Mittwoch konnte Benjamin Josephs, Sprecher des Rhein-Kreises Neuss die gute Nachricht auf Nachfrage unserer Redaktion verkünden: „Der Verein hat heute den Nachweis über die nötige Tiefe des Löschwasserteichs erbracht, daher steht aus unserer Sicht der Wiederaufnahme der Fahrten nichts im Wege.“

Seit April 2018 hingen dunkle Wolken über dem Feld- und Werksbahnmuseum (FWM) in Oekoven. Aufgrund einer Ordnungsverfügung der Bauaufsicht des Rhein-Kreises Neuss, begründet mit Brandschutzauflagen, kam der Betrieb zum Erliegen. In der Folge brachen Einnahmen weg, Mitglieder verließen den Verein. In mehreren Gesprächsrunden und mit einem gerichtlichen Vergleich wurde versucht, das Problem zu lösen. Es gab sehr unterschiedliche Auffassungen zu Art und Umfang der Brandschutzauflagen. Bürgermeister Martin Mertens betont: „Das Feld- und Werksbahnmuseum ist eine Einrichtung, die weit über die Grenzen der Gemeinde bekannt ist. Mir persönlich – als bekennendem Eisenbahnfan – war und ist der Erhalt des Museums auch eine Herzensangelegenheit.“ Er freut sich, dass „wir nun pragmatische Lösungen für die Probleme gefundenn haben“. Um den Betrieb zumindest rudimentär aufrecht zu erhalten, stellte die Gemeinde, die das FWM unterstützte, ohne Kostenberechnung über die Freiwillige Feuerwehr Brandschutzwachen und übernahm Gutachterkosten, etwa für eine geforderte Feuerwehrzufahrt.

Info Österliche Aktionen zur Wiedereröffnung Ostern Am Ostermontag, 22. April, soll die „Wiedereröffnung“ ab 10 Uhr stattfinden. Aktionen Neben den stündlichen Fahrten nach „An der Lohe“ mit Dampflok und der Gartenbahn sind kleinere österliche Aktivitäten geplant.

Die prekäre Situation des Museums rief auch andere Vereine aus dem Gemeindegebiet auf den Plan. Auf Initiative der Oekovener Bruderschaft um ihren Präsidenten Lothar Gross formierte sich eine Initiative „Vereine helfen Vereinen“. So verzichteten zahlreiche Rommerskirchener Vereine bei der Bezirkskonferenz zugunsten des Museums auf Zuschüsse der Gemeinde. So wurde in und aus Rommerskirchen materiell und immateriell ein fünfstelliger Betrag für das FWM aufgebracht. Diese Unterstützung begeisterte Ute Mandelartz: „Wir sind von der Gemeinde und den Vereinen großartig unterstützt worden. Dafür mein herzlicher Dank.“