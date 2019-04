Griff in die Kasse : Versuchter Raub: Mitarbeiter halten jungen Mann fest

Rommerskirchen Am Donnerstag, 4. April, kam es kurz nach 16 Uhr in Rommerskirchen zu einem versuchten Raubüberfall. Ein 19 Jahre alter Kölner hatte kurz zuvor ein Geschäft an der Venloer Straße betreten, in dem Sonderposten verkauft werden. Nach kurzer Zeit ging er mit einigen Warengegenständen zur Kasse, in der vermeintlichen Absicht, diese zu bezahlen.

Doch diese Vorgehen verfolgte der junge Kölner nicht. Im Gegenteil: Er griff blitzschnell in die geöffnete Kasse und versuchte das Geld an sich zu nehmen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der polizeilichen Ermittlungen versuchte die Kassiererin, die Tat zu verhindern. Dabei geriet sie in eine Rangelei an der Kasse. Hierbei verletzte der junge Mann die Frau leicht. Dann versuchte er ohne Beute zu flüchten, er konnte jedoch durch aufmerksame Mitarbeiter des Sonderpostenmarktes bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden.