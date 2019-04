Strukturhilfen für neue Jobs : NRW-Finanzminister bei der CDU Rommerskirchen

Rommerskirchen Der nordrhein-westfälische Finanzminister Lutz Lienenkämper hat bei einem Besuch bei der CDU Rommerskirchen zu aktuellen Themen Stellung genommen. Dabei hat er auch eine klare Position zum Strukturwandel im Rheinischen Revier und zu dessen Zukunft bezogen.

Darüber hinaus gab der Minister in einem kurzen Vortrag einen Einblick in die Schwerpunkte der Landesregierung. Er betonte die Wichtigkeit der Landwirtschaft für Nordrhein-Westfalen, das nicht ausschließlich Wirtschaftsstandort sei. Im Zusammenhang mit der Umweltpolitik merkte Lienenkämper an, dass Forschung im Bereich von Energiespeicherung stärker in den Blick genommen werden solle. Die Digitalisierung bezeichnete er als Querschnittsthema für viele politischen Bereiche, sei es Wirtschaft, Bildung, Landwirtschaft oder Daseinsvorsorge. Der Minister sandte außerdem einen deutlichen Appell „pro Europa" und unterstrich die Wichtigkeit und bedeutung der Europawahl am 26. Mai dieses Jahres.