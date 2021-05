Naturschauspiel in Rommerskrichen : Spaziergängerin entdeckt großen Bienenschwarm in Nettesheim

Am Zaun des Nachbarn entdeckte Monika Escher die Insekten. Foto: Monika Escher

Rommerskirchen Bei einem Spaziergang wurde Monika Escher aus Nettesheim Zeugin eines ganz besonderen Naturschauspiels. Eine Lösung auf die Frage, wie das einzuordnen sei, fand sie bei Facebook.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Monika Escher staunte nicht schlecht, als sie am Pfingstmontag zur morgendlichen Gassirunde mit ihrem Hund loszog. Nur ein paar Meter um die Ecke von ihrem eigenen Haus entfernt entdeckte sie einen riesigen Bienenschwarm am Zaun ihres Nachbarn. „Das war total faszinierend anzusehen, eine wirklich große Traube an Bienen, die alle überhaupt nicht aggressiv waren, sondern ganz ruhig“, erzählt die Nettesheimerin. „Ich habe zwar keine Ahnung von Bienen, weiß aber natürlich, dass man die Tiere besonders schützen muss und wollte etwas unternehmen“, erklärt sie. Mit dem Einverständnis ihres Nachbarn postete sie ein Foto des Bienenschwarms in der Gruppe „Rommerskirchener Buschtrommel“ auf Facebook, mit der Frage: „Ich kenne mich ja nicht aus, aber vermisst jemand seine Bienen?“

Keine halbe Stunde später meldete sich ein Imker, der die Tiere abholte. „Es haben sich dann noch mehr Imker gemeldet, das Interesse war sehr groß“, erzählt Monika Escher. Mit einem Schutzanzug ausgestattet klopfte der Imker die Bienen vom Zaun, beziehungsweise dem Ast, auf dem sie gesessen hatten, ab, und fing die Tiere in einer Holzkiste auf, in der sie auch transportiert wurden. Angst vor der großen Zahl an Bienen hatte Monika Escher nicht: „Die waren ja ganz ruhig und haben sich auch gar nicht für uns interessiert“, berichtet sie. „Es war toll, die süßen, pelzigen Tiere zu beobachten.“