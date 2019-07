Brauchtum in Rommerskirchen : Frixheims Schützen geben Hoffnung auf König nicht auf

Frixheim Beim Vogelschuss fanden sich zunächst keine Nachfolger von Wolfgang und Daniela Eich.

Doch inzwischen hat die Schützen der Alltag eingeholt. Beim Vogelschuss fanden sich keine Nachfolger für Wolfgang und Daniela Eich. Das Jubiläums-Königspaar bedankte sich zum Ausklang seiner Regentschaft bei den Schützen und allen Unterstützern. Ob es doch noch einen König 2019/2020 geben wird, bleibt offen. Matthias Schlömer zufolge soll das Thema auf der Generalversammlung im September noch einmal angesprochen werden. Seine Stellvertreterin, die ehemalige Bezirkskönigin, Bruderschaftskönigin und -kaiserin Karoline Kahm, appellierte an die Mitglieder, in sich zu gehen, um doch noch einen Regenten zu finden. Schlömer ließ in seinem Schlusswort Skepsis erkennen, ob sich die bisherige Zahl von 13 Schützenfesten in der Gemeinde wird beibehalten lassen.