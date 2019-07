Jubiläum in Rommerskirchen : 100 Jahre Schützenfest in Frixheim

Frixheim Bereits am Freitag startet das Jubiläumsschützenfest der St.-Sebastianus-Bruderschaft Frixheim mit einem um 20 Uhr beginnenden, großen Festkommers, zu dem Präsident Matthias Schlömer zahlreiche Gäste begrüßen kann.

Jubiläums-Königspaar sind Wolfgang und Daniela Eich. Mit dem 55. Schuss hatte sich der neue König beim Vogelschuss 2018 den Titel sichern können. Königszug ist das Tambourkorps. Die königliche Familie wird durch die beiden Prinzessinnen Michelle und Kiara komplettiert. Wolfgang Eich wurde 1970 in Grevenbroich geboren und ist ein „Kind der Gillbach“. Er ist Einzelhandelskaufmann und Marktleiter in Osterrath. Wolfgang Eich ist der achte König des Tambourkorps, dem er seit 1984 angehört. Dort spielt er nicht nur die Trommel, sondern bildet auch neue Anwärter an diesem Musikinstrument aus. Auch die Königin ist im Spielmannszug seit mittlerweile 25 Jahren aktiv. Die Familie und der 1.FC Köln stehen bei seinen Hobbys an erster Stelle. Der St.-Sebastianus-Bruderschaft gehört er seit 1976 an. Königin Daniela Eich wurde 1977 in Kassel geboren und wuchs im Hessischen auf. Mit 14 Jahren kam sie mit ihrem Vater ins Rheinland, schloss die Realschule ab und erlernte im Lukaskrankenhaus in Neuss den Beruf der Krankenschwester. An Karneval 1996 lernte sie in Stommeln ihren späteren Mann und das Tambourkorps kennen. Geheiratet haben die beiden 1998. Seit zwölf Jahren leben sie im eigenen Haus in Frixheim. Seine Residenz hat das Königspaar im Schützenhaus am Kirchweg, das mit tatkräftiger Unterstützung des Tambourkorps in den vergangenen Tagen „umgebaut“ wurde.