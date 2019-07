Brauchtum in Rommerskirchen : Schützenpräsident regt für Frixheim Rosenkönigin an

Frixheim Matthias Schlömer von der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Frixheim ist mit dem Fest zufrieden.

Der Präsident war auch am Tag danach noch rundherum begeistert. „Der Umzug am Sonntag konnte sich wirklich sehen lassen, das war absolut grandios“, resümierte Matthias Schlömer von der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Frixheim, die am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen feierte, mit dem Königspaar Wolfgang I. und Daniela Eich im Mittelpunkt.

Und was für den Umzug samt Parade galt, traf laut Schlömer auch auf das Schützenfest insgesamt zu. Die Resonanz sei überwältigend, das Zelt an allen vier Veranstaltungstagen voll gewesen, zudem seien sehr viele Gäste von befreundeten Vereinen der Einladung der Frixheimer gefolgt. Schlömers Fazit: „Schöner und besser kann man nicht Schützenfest feiern.“ Daran änderte auch der Umstand nichts, dass sich am Montagnachmittag noch niemand gefunden hatte, der auf den Königsvogel schießen wollte, um im nächsten Jahr die Regentschaft in Frixheim zu übernehmen. Der Präsident wollte im Gespräch mit unserer Redaktion zwar nicht ausschließen, dass sich kurzfristig noch ein Bewerber melden könnte. Für den Abend, bei dem im Zelt eigentlich Krönungsball und Proklamation steigen sollten, hatte er aber vorgebeugt mit einem interessanten Vorschlag. In den 1920er Jahren nämlich hatte es nach seinen Recherchen in Frixheim offenbar eine Rosenkönigin gegeben. Diese Tradition könnte nun wieder aufleben, so Schlömers Idee.