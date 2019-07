Gestaltung des öffentlichen Raums : Rommerskirchen will klare Regeln für große Werbetafeln

Großplakate wie dieses im niederrheinischen Kleve nehmen in Rommerskirchen überhand. Künftig soll es klare Regeln geben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Rommerskirchen Die Gemeinde will Rechtssicherheit schaffen, um unerwünschte Reklametafeln auf ihrem Gebiet ablehnen zu können.

In Leverkusen gab es vor vier Jahren einigen Ärger und diverse Diskussionen aufgrund von auffälliger Werbung im öffentlichen Raum – für ein Bordell. Die „100-Girls“-Plakate wurden von vielen Bürgern als frauenfeindlich eingestuft. So hoch sind die Wogen der Empörung in Rommerskirchen im Zusammenhang mit großen Reklametafeln bislang nicht geschlagen, doch die Gemeinde macht sich trotzdem Gedanken. Denn zuletzt stieg die Zahl der Anträge zur Aufstellung von Werbeanlagen in der Gemeinde deutlich, und im Rathaus kann man diese Entwicklung aktuell nur bedingt steuern und beeinflussen. das soll sich ändern: Der Rat soll in seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 11. Juli, der Erstellung einer Satzung zustimmen, die die Gestaltung von Werbeanlagen für die Ortschaften Eckum, Rommerskirchen, Gill, Nettesheim-Butzheim, Frixheim und Anstel reglementiert.

„Nach der Rechtsprechung kann einer ungeordneten Aufstellung von Werbeanlagen nur begegnet werden, wenn eine Satzung zur Gestaltung von Werbeanlagen erarbeitet wird, die unter anderem den Bereich, die Größe und Beschaffenheit von Werbeanlagen jeglicher Art reglementiert“, schreibt Bürgermeister Martin Mertens in einem Beratungspapier für die Ratsmitglieder. Das Bauordnungsrecht allein reicht offenkundig nicht aus. Mertens berichtet jedenfalls, dass die Gemeinde und der Rhein-Kreis in diesem Jahr die Genehmigung von zwei Werbeanlagen ablehnt hätten – mit Blick auf Verkehrssicherheit und auf eine Häufung solcher Anlagen. Die Folge sei gewesen, dass die Werbefirma beim Verwaltungsgericht in Düsseldorf Klage eingereicht habe.

Info Gemeinderat tagt am Donnerstag Was Die letzte Sitzung des Rommerskirchener Gemeinderats vor der Sommerpause Wo Sitzungssaal des Rathauses an der Bahnstraße Wann Sitzungsbeginn ist um 18 Uhr.

Das Interesse meist auswärtiger Unternehmen, bis zu fünf Meter hohe und bis zu 3,90 Meter breite Werbetafeln in der Gemeinde zu platzieren, ist laut Mitteilung aus dem Rathaus deutlich gestiegen. Laut Gemeinde waren 2018 sieben entsprechende Anträge für Venloer Straße bzw. B 477 eingereicht worden – das waren zwei mehr als in den gesamten 17 Jahren davor. Martin Mertens betont, dass es bei den Anträgen im vergangenen Jahr ausschließlich um Fremdwerbung gegangen sein, nicht etwa um solche, die an einem ortsansässigen Gewerbebetrieb oder einer ortsansässigen Gaststätte hätten angebracht werden sollen.